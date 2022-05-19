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中職》爆打兄弟除了他 陳傑憲：沒有觸身球陰影啦！

2022/05/19 18:44

陳傑憲。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅陳傑憲對上中信兄弟每場都敲安，包括昨天突破德保拉，化身「兄弟殺手」，但只有對上楊志龍仍未敲安打，令人聯想是不是因為2019年的嚴重觸身球所產生的陰影，「四爺」笑說，「完全沒有。」

中信兄弟今年9名投手對戰陳傑憲，只有楊志龍對戰4打數沒被敲安打，還賞給他1次三振。「四爺」昨天對戰中信兄弟時，一度累積連9打數無安打，卻能突破德保拉敲雙安，本季對戰兄弟敲出最多的11支安打，打擊率高達4成71，見到黃色就殺紅了眼。

陳傑憲笑說，沒發現對兄弟特別會打，「被你們講完才發現。」談到對戰楊志龍特別苦手，陳傑憲認為，他的球速沒有很快，但因為很高，丟出來的角度對打者會產生壓迫感，「球的轉速還不錯，要從他手中打得好沒有那麼簡單。」

陳傑憲。（記者陳志曲攝）

兩人曾經有段插曲，2019年楊志龍曾對陳傑憲投出觸身球，造成右手骨折，事後還送水果慰問致歉。今年楊志龍暌違3年重返賽程，成為「四爺」苦手的投手之一，令人好奇是不是留有陰影？

「完全沒有！」陳傑憲表示，跟楊志龍是舊識，當年就知道不會是他故意的，「我也知道他的控球沒有差到哪，當然下次對到他有好的結果。」

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