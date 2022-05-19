泰國賽》戴資穎直落2擊敗印尼哈塔萬 晉級女單8強

戴資穎擊敗印尼小將哈塔萬，晉級女單8強。（資料照，Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：15、21：14擊敗初次交手的印尼小將哈塔萬，晉級女單8強，繼續朝著尋求本季首冠之目標邁進。

戴資穎昨首輪以18：21、21：9、21：5逆轉丹麥女將雅各布森；世界排名48的哈塔萬則鏖戰3局後力克世界排名53的馬來西亞選手吉蘇娜。

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經過昨天適應場地、風向後，戴資穎今天沒有熱機過慢的問題，開局就打出7：2攻勢，即使哈塔萬一度追到8：9，但小戴很快穩住，並在下半局把領先擴大，漂亮先下一城。

戴資穎擊敗印尼小將哈塔萬，晉級女單8強。（資料照，Badminton Photo 提供）

戴資穎在換邊後，把擊球速度加快令對手難以招架，逼得哈塔萬多次回球掛網、出界，更一鼓作氣連拿8分取得9：1領先，以11：3進入技術暫停，小戴下半局持續掌握節奏，最終以直落2收下晉級門票，8強則要過招世界排名第9的中國何冰嬌。

今天除了戴資穎之外，台灣混雙組合李哲輝／許雅晴率先出賽，以15：21、19：21敗給世界排名第1泰國德查蓬／沙西麗，吞下對戰6連敗，無緣晉級8強。李哲輝晚間跟楊博軒攜手再戰男雙，至於李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵則預計晚上10點後出賽。

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