東部冠軍賽G2熱火再戰綠衫軍 今日賽事預告與轉播

熱火「士官長」巴特勒。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA東部冠軍賽G2，熱火前役靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）轟下41分，獲得首勝，今再度面對塞爾提克，塔圖姆（Jayson Tatum）、有望歸隊的後衛史馬特（Marcus Smart）勢必全力以赴，盼能追平系列賽。敬請鎖定轉播！

請繼續往下閱讀...

大聯盟一場轉播，小熊推派強投史卓曼（Marcus Stroman）對戰響尾蛇隊加倫（Zac Gallen）。史卓曼本季1勝3敗，防禦率5.13；加倫則是2勝0敗，防禦率1.05。

中職今晚有兩場轉播，前天因身體不適跳過先發的古林睿煬，今將扛起統一獅先發大責，對戰中信兄弟吳哲源。古林睿煬今年2勝1敗，防禦率4.22；吳哲源則是1勝1敗，防禦率3.79。

另一場，樂天桃猿由王溢正掛帥先發，對決富邦悍將洋投范米特。王溢正本季恢復身手，2場先發都拿下勝投，防禦率0.92；范米特今年1勝4敗，防禦率3.41。不要忘記收看轉播了！

NBA

08:30 東部冠軍賽G2 塞爾提克＠熱火 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

MLB

07:30 響尾蛇@小熊 愛爾達體育2台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

T1

16:00 高雄海神＠台啤英雄 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

19:00 台中太陽＠桃園雲豹 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法