世中運》台南小將劉韋辰、黃敬芸跆拳道奪銅 市長黃偉哲表達恭賀

曾文農工劉韋辰在2022世界中學生運動會勇奪跆拳道對打63公斤級銅牌。（圖由台南市體育處提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南小將參加2022世界中學生運動會傳捷報，曾文農工劉韋辰與南寧高中黃敬芸，分別拿下跆拳道對打63公斤級銅牌及44公斤級銅牌，台南市長黃偉哲在第一時間表達恭賀之意，也期許優秀運動員再接再厲，持續突破自己。

現就讀曾文農工3年級的劉韋辰，3歲開始接觸跆拳道，原本只是為了培養運動習慣，訓練體力，但他的潛力卻令教練驚艷，說服劉韋辰的父母讓他繼續訓練，持續迄今已15年。劉韋辰在和順國中時期，便已是國內各大賽事的常勝軍，2020年入選世界青少年跆拳道錦標賽暨具潛力運動選手代表隊選拔賽國手，今年再入選世界中學生運動會國家代表隊並奪得銅牌。

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而今年升上南寧高中的黃敬芸，國中就讀台南市的跆拳道傳統強校永康國中，因而對跆拳道產生興趣，去年全中運跆拳道對打項目即奪下國中女子組42公斤級冠軍，今年參加2022世界中學生運動會代表隊選拔，以第1名成績入選國手，賽前即奪牌呼聲不小，她亦不負眾望，初生之犢不畏虎，第1次代表台灣參加國際賽，即展現實力，拿下銅牌。

南寧高中黃敬芸參加2022世界中學生運動會，拿下跆拳道對打44公斤級銅牌。（圖由台南市體育處提供）

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