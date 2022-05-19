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中職》澄清湖球場內野土質實在太糟糕 葉總給中肯建議

2022/05/19 17:45

味全總教練葉君璋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕味全龍本週在澄清湖球場4連戰，由於內野土質過於鬆軟，讓龍將叫苦連天，隊長吳東融就說，「這裡的土太鬆軟了，造成腳踝和膝蓋很大負擔，導致下半身肌肉緊繃，長久下來容易拉傷，打一場抵兩場，很累人，昨天曾陶鎔跑壘也差點摔倒。」

也有味全球員反映，在跑壘和守內野時，釘鞋踩過的地方，很容易形成一個、一個不小的坑洞，守備只能不時用腳去撥土整平，跑壘自求多福；還有選手說，因為土太軟，撲壘還會「定桿」無法前行。

味全總教練葉君璋已經不只一次提到，澄清湖球場內野土質實在太鬆軟，必須想辦法改善，葉總說，「這問題很久了啦，從我當職業球員就是這樣子了，去年我也建議過啦，但還是沒有改善嘛。」

葉總強調，澄清湖球場內野土質不是用料不好，或用很便宜的材料，而是砂、土、黏土層比例不對，黏土層太薄，砂子比例過高；話說到一半，葉總忽然起身，站在休息室地板並用肢體動作比喻，「就像我現在站在這裡，這是一般球場的場地，很平、土質較硬，新莊、桃園、洲際就是這樣，台南內野土質原本也鬆軟，這幾年改善很多，但澄清湖內野就像『沒水的沙灘』，這樣講是有些誇張，比沙灘好一點啦。」

葉總指出，內野土質比例不對，不但會造成選手下半身負擔，守備、跑壘都有影響，「像前幾天王威晨守三壘，用身體擋下一球，還有我們幾名內野手，接球膽顫心驚的，場地不平整，擔心內野滾地球會不規則彈跳，守備就會有壓力，因為你不知道球何時會亂彈嘛。」

葉總表示，這樣的場地，如何讓選手展現職棒應有的高水準技術，球場應與世界接軌，內野砂、土、黏土層比例該是多少就是多少，否則球員怎麼敢大膽發揮。

如何改善這個問題?葉總說，只要有心，讓專業、真正下去比賽的人參與規劃討論，一個禮拜就可以搞定，他強調，「這問題真的要解決。」

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