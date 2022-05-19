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國訓中心硬體設施逐步升級 打造訓練環境新氣象

2022/05/19 17:47

國家運動訓練中心大門及入口意象（體育署提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕國家運動訓練中心大門為整體意象及改善周邊道路人車安全，並提供良好動線，在歷時近1年的工期，即將於近期啟用全新的大門，為訓練環境帶來新氣象。

體育署自98年起執行「國家運動園區整體興設及人才培育計畫」，分期分區逐步完善國家運動訓練中心基礎設施，第一期及第二期計畫已分別完成室內綜合集訓館（球類館、技擊館）、公西靶場等重要訓練設施，以及選手宿舍、餐廳等生活輔助設施，讓國家選手得以在優質的環境下，無後顧之憂的訓練。

為使我國運動選手訓練環境更臻完善，體育署自109年賡續推動第三期計畫，持續優化國家運動訓練中心園區內培訓設施，並將於鄰近國家運動訓練中心之士校營區基地規納入規劃，滿足各運動項目的培訓需求。

第三期計畫推動迄今，搶先完工的國家運動訓練中心大門及入口意象，整體外觀呼應高雄國家運動場流線型態天際線，展現國家級訓練中心的氣勢，而射箭場改善工程，將於111年7月完工，屆時反曲弓及複合曲弓選手皆可進駐訓練，全心投入備戰。棒壘球場、風雨投擲場及全區環場訓練跑道已進入規劃設計階段，預計113年完成。

另外，已完成撥用士校營區4公頃土地，將新建游泳館及網球場，相關工程已完成環境影響評估及都市計畫個案變更等前置作業，並由內政部營建署全程專業代辦，今年度將展開規劃設計作業，預計115年完工。體育署第一期計畫曾與內政部營建署合作新建室內綜合集訓館（球類館、技擊館），本期計畫睽違數年再度合作，為選手打造更優質的訓練環境，透過優質、安全、科技化及符合國際標準的訓練環境，讓選手能持續突破自我極限，在體壇發光發熱，讓世界看見臺灣。

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