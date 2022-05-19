高球》總獎金千萬的大聯大高球賽 3人首輪並列領先

第一回合石澄璇71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕總獎金1000萬元的2022大聯大女子高爾夫公開賽今天在楊梅揚昇球場進行首回合，「宜蘭球后」石澄璇丶陳敏柔與陳依妏均打出低於標準桿1桿的71桿，暫時並居領先。

上一場貞歡喜傳承賽拿下亞軍的石澄璇，今天延續不錯手感，抓下3鳥2柏忌，她表示，雖天氣不錯且風不大，但她今天狀況不是很好，好在有準確的推桿。

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至於並列領先的陳依妏，今天抓下4鳥3柏忌，她指出，打上果嶺成功率高，不過果嶺上的推桿路線不易讀懂，旗位也挺刁鑽，「所以打上果嶺的那一球位置一定要打對，不然不易抓鳥，還有可能吞下柏忌。」她目前也在教球存旅費，希望今年11月左右再次赴日考試，一圓夢想，目前仍以台巡賽為主要戰場。

第一回合陳依妏71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

另一位並列領先者的陳敏柔也是抓4鳥3柏忌，她今天發揮都很平均，而她也透露，其實去年打完大聯大後，就針對自己的問題包括體能方面進行改造，加強體能訓練，增加肌肉量與強化核心肌群，木桿的桿身與桿面角度也微調了一些，擊球距離因此增加；推桿也改進不少，成效不錯，她去年9月中旬在山溪地球場的真善美元素營傳承賽拿下職業生涯首冠，今年目標是拿下台巡正式公開賽一冠。

至於在2020年奪下冠軍、2021年得到亞軍的吳佳晏，上月底貞歡喜傳承賽才拿下兩年職業生涯的第7冠，但她今天表現起伏，繳出3鳥、5柏忌，打出74桿，暫並列第15。

第一回合陳敏柔71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

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