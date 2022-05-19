晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》總獎金千萬的大聯大高球賽 3人首輪並列領先

2022/05/19 18:02

第一回合石澄璇71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕總獎金1000萬元的2022大聯大女子高爾夫公開賽今天在楊梅揚昇球場進行首回合，「宜蘭球后」石澄璇丶陳敏柔與陳依妏均打出低於標準桿1桿的71桿，暫時並居領先。

上一場貞歡喜傳承賽拿下亞軍的石澄璇，今天延續不錯手感，抓下3鳥2柏忌，她表示，雖天氣不錯且風不大，但她今天狀況不是很好，好在有準確的推桿。

至於並列領先的陳依妏，今天抓下4鳥3柏忌，她指出，打上果嶺成功率高，不過果嶺上的推桿路線不易讀懂，旗位也挺刁鑽，「所以打上果嶺的那一球位置一定要打對，不然不易抓鳥，還有可能吞下柏忌。」她目前也在教球存旅費，希望今年11月左右再次赴日考試，一圓夢想，目前仍以台巡賽為主要戰場。

第一回合陳依妏71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

另一位並列領先者的陳敏柔也是抓4鳥3柏忌，她今天發揮都很平均，而她也透露，其實去年打完大聯大後，就針對自己的問題包括體能方面進行改造，加強體能訓練，增加肌肉量與強化核心肌群，木桿的桿身與桿面角度也微調了一些，擊球距離因此增加；推桿也改進不少，成效不錯，她去年9月中旬在山溪地球場的真善美元素營傳承賽拿下職業生涯首冠，今年目標是拿下台巡正式公開賽一冠。

至於在2020年奪下冠軍、2021年得到亞軍的吳佳晏，上月底貞歡喜傳承賽才拿下兩年職業生涯的第7冠，但她今天表現起伏，繳出3鳥、5柏忌，打出74桿，暫並列第15。

第一回合陳敏柔71桿（-1）暫並列第一（TLPGA提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。