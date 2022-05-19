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中職》右膝動刀後宛如「氣象預報站」 味全的魏全初登場

2022/05/19 18:28

魏全。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕攤開今天味全龍先發名單，赫然發現魏全名列其中，擔任先發捕手、打第9棒，賽前總教練葉君璋解釋，小朱（吉力吉撈．鞏冠）連蹲3場有點累了，休息一下，而且魏全也準備好了，「他應該可以。」

24歲的魏全出身高苑工商、北市大，2019年投入選秀，味全以第32指名、也是中職史上最後順位網羅他，由於「魏全」諧音「味全」，加盟龍軍彷彿是上天最巧妙的安排，當時味全指名他時，選秀會場還爆出一片掌聲和歡呼聲，也因妙不可言的姓名，讓許多球迷記住他。

只是，魏全職棒之路走得並不順遂，他透露，加盟味全後接到兵單，原本可選服替代役，但要服6個月，剛好他也錯過申請時機，於是去當一般4個月大頭兵，不料卻抽中「很硬的」海軍陸戰隊，在新訓中心每天都要跑3000公尺，做伏地挺身、仰臥起坐，新訓結束被分發到左營海軍陸戰隊學校。

此時，老天爺對魏全開了個大玩笑，他回憶道，有一次在左營跑500公尺障礙，翻過一座牆往下跳時，卻不慎扭傷右膝，當下覺得超痛，但直到一個多月後退伍才去照X光，發現竟是右膝前十字韌帶斷裂，只好選擇動刀，取右後大腿肌腱修補前十字韌帶。

去年1月28日魏全右膝動刀，術後必須用支架固定右腳，初期先坐輪椅，之後再改拄枴杖走路，約5個月即拋開拐杖行走，再投入訓練工作，他坦言復健真的很辛苦，不足為外人道。

術後有無後遺症?魏全透露，打擊、蹲捕、跑壘都還好，不過，每當下雨前一天，他的右膝都會隱隱作痛，隊友常「虧」他，直問明天會不會下雨，問一下膝蓋就知道了，宛如「氣象預報站」；還有吹冷氣不能調太低溫，否則右膝也會動。

捱過漫長復健之路，受盡無數痛楚，去年10月11日魏全首度被球團註冊於60人名單，日前上一軍支援，如今終於盼到生涯初登場，他說，「興奮大於緊張，希望能把握住機會好好發揮。」

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