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中職》味全張鈞守極速152公里 曾因失速自暴自棄

2022/05/19 19:29

張鈞守。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕味全龍19歲新秀投手張鈞守，昨天對富邦悍將完成生涯初登板，中繼2局用了50球，僅27顆好球，被敲2安，另有2K、3保送，失1分無關勝敗，他對首秀表現不滿意，「壞球、保送太多了。」

張鈞守是澎湖馬公人，小學和同學玩棒球，被興仁少棒教練發掘入隊，只是非傳統強隊，比較像「類社團」球隊，他到馬公青少棒才算正式受正規訓練。

張鈞守表示，在馬公青少棒最快球速突破130公里，沒投球就守三壘，但他不喜歡打擊，而且會怕球，國中畢業就專攻投手。

國內青棒強權平鎮高中、穀保家商、高苑工商都有意延攬張鈞守入隊，最終選擇進南英商工的理由也很妙，他說，「少棒練球不會很嚴，有點像玩球的樣子，到了青少棒就很操、很累，所以青棒我想到相對比較輕鬆又自主的球隊，所以選南英。」其實，南英訓練量大且十分紮實，只是相對一般強權可能相對較少。

從澎湖來到台灣本島打球，張鈞守笑說，常被隊友、同學問道，「澎湖人是不是都在玩水啊?海產和台灣有什麼不一樣?太陽很大嗎?」一連串問題讓他哭笑不得。

難關來了，張鈞守說，高一有一次在屏東比賽結束，隔天一覺醒來，回到球場竟然發現自己投球竟然嚴重失速，足足掉了10公里左右，完全喪失自信，日子一天混過一天，不想再接觸棒球。

這樣渾渾噩噩的日子持續一年，有一天張鈞守突然發現自己愛上重量訓練，上網看影片自學，動機竟然是「我很在意自己的體態，練壯一點才好看」，持續鍛鍊不但體態更壯碩，也找回曾經失去的球速，高三飆到147公里，在投手丘上重拾自信，他說，「如果球速回不來，高中畢業我應該就會出去工作，不會再打球。」

去年南英畢業張鈞守投入選秀，味全第5輪指名網羅，簽約金195萬元，他直說，「我真的沒想到順位會這麼前面耶。」在二軍賽球速飆到152公里，連自己都嚇一跳，他認為，味全重訓菜單系統化，針對投手小肌肉群、爆發力做強化，球速才能愈丟愈快。

張鈞守身高185公分、體重90公斤，身材十分壯碩，就連味全總教練葉君璋都開玩笑稱他「假洋將」。對於未來目標，張鈞守想法務實，表示一點一滴累積累積進步就好。

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