高球》黃亭瑄、廖信淳美夢成真 獲邀參加美國青少女高球錦標賽

廖信淳。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2022年女子高球國家隊員黃亭瑄及廖信淳，今接獲美國業餘高球協會（USGA）通知，以世界女子業餘排名取得今年美國青少女高球錦標賽（2022 US GIRLS’ JUNIOR CHAMPIONSHIP）參賽資格。對於生涯首次參賽，她們異口同聲表示美夢成真。

2022年美國青少女高球錦標賽訂7月18至23日在肯塔基州OLDE STONE球場舉行，世界業餘排名前40，且比賽閉幕當天不滿19歲者，具豁免參賽權，可不經資格賽，直接晉級會內賽。

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黃亭瑄父親表示，黃亭瑄目前世界女子業餘排名第92，扣除19歲以上的選手，19歲以下世界業餘排名為第22，故獲邀參賽。廖信淳世界業餘排名148，也名列19歲以內選手世界前40名。

黃亭瑄（左）是今年2月杭州亞運高球代表隊選拔賽女子總冠軍,右為全國高協理事長王政松。（官方提供）

人在美國自主訓練的黃亭瑄今接獲參賽邀請時，正從美國加州準備搭機趕往新加坡，代表我國參加2022年泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽。她表示：「很高興看到獲邀通知，以前參加過兩次美國業餘女子高球錦標賽，就是沒打過青少女錦標賽，現在這兩項美國最重要的女子業餘賽事資格俱全，也算完成業餘大賽的拼圖。」

黃亭瑄表示，以前打了三次美國青少女業餘錦標賽資格賽，都沒闖進會內賽，今年雖已完成報名，但很幸運不必舟車勞頓趕場，直接晉級。

同時入選全國高協2022年女子國家隊員的廖信淳表示，以往打過兩次美國青少女錦標賽資格賽，都鎩羽而歸，隨著今年世界業餘排名提升，總算取得角逐會內賽資格，也是一種肯定。

年初剛獲杭州亞運高球選拔賽總冠軍的黃亭瑄，預訂20日抵達新加坡，與廖信淳和吳純葳等三人代表我國參加23至27日在新加坡Laguna球場舉行的2022年泰后盃亞太女子業餘高球隊際錦標賽。黃亭瑄表示，新加坡是她的幸運地，2019年6月曾在此獲得新加坡業餘女子公開錦標賽個人和團體雙料冠軍（與吳純葳、邱譓芠）。

2022年泰后盃亞太女子業餘高球隊際錦標賽，台灣女子代表隊由台南永仁高中高球教練吳致誼掌兵符，並帶隊前往。

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