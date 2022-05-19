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泰國賽》辛度打敗南韓沈有振 8強大戰球后山口茜拚復仇

2022/05/19 20:28

印度好手辛度。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕印度好手辛度今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：13、21：16打敗上週幫助南韓於優霸盃封后的沈有振，搶下女單8強門票，明天將和世界球后日本山口茜狹路相逢。

世界排名第7的辛度去年在印尼公開賽耗費一番手腳才以3局擊敗沈有振，這回再度遇到聲勢正旺的南韓對手，辛度僅第一局的開局有些慢熱，後來就找到突破之道將領先擴大，以及次局更是一路領先，僅花37分鐘就晉級。

辛度生涯在泰國公開賽最佳成績為2018年亞軍，當時決賽才敗給日本好手奧原希望，而她今年也收下2座冠軍，如今又再度勇闖泰國公開賽8強，將對上山口茜。

山口茜今天浪費1個局點並丟掉首局後，後兩局才展現實力，最終以21：23、21：15、21：16逆轉南韓好手金佳恩。值得一提的是，179公分的辛度生涯對戰156公分的山口茜，取得13勝9敗的優勢，雙方近一次交手在4月亞錦賽，激戰3局之後由山口茜逆轉奪勝。

至於誰是沈有振？她之前中文譯名被稱為申玉靜，上週扛起優霸盃金牌戰壓軸第五點女單的她，打敗中國亞錦賽金牌王祉怡，成為南韓重返冠軍的重要功臣，賽後才對外證實自己中文名為沈有振。

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