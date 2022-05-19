T1》吉倫決勝節轟13分 雲豹擊敗台啤、季後挑戰賽組合出爐

吉倫。（球團提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1聯盟桃園雲豹今在主場碰上台啤英熊，雙方鏖戰到讀秒階段才分勝負，雲豹靠著吉倫在決勝節獨拿13分，全場則繳出23分、14助攻、12籃板和4抄截，率隊110：104擊敗台啤英熊。

台啤英熊此役吞敗後，戰績16勝13敗，篤定無緣超越中信特攻，掉到第4名，週日將與排名第5的桃園雲豹進行季後挑戰賽。

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台啤開賽就用6：0的攻勢取得領先，但雲豹急起直追，首節羅振峰發威，獨拿7分，盧捷閔和戴維斯皆貢獻6分，第一節台啤23：21取得2分小幅領先。

戴維斯。（球團提供）

台啤前一場轟破聯盟紀錄144分，本場比賽手感明顯下滑，上半場三分球14投2中，命中率僅14.3%。次節雲豹拉出一波15：1的猛攻，取得14分領先，其中雲豹吉倫在此節上演全能秀，單節貢獻10分、5助攻和3抄截。

易籃之後，台啤攻守升級，第三節拉出一波21：10的猛攻，逐漸縮小差距，並靠著林泰樂的壓哨球，反而取得2分領先。林泰樂第三節6投全中，單節轟下15分，成為台啤後來居上的關鍵。

羅振峰。（球團提供）

決勝節形成拉鋸戰，雙方7度互換領先，讀秒階段台啤英熊教練楊志豪吞下技術犯規，加上雲豹洋將吉倫連續取分，幫助球隊穩住勝果。

本場比賽也發生小插曲，吉倫在終場前1.3秒，勝負完全底定、台啤放棄防守時，仍執意上籃取分，引發台啤不滿，雙方險些爆發衝突。

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