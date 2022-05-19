晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》特攻季後賽首輪對太陽 宣布口號「We da Flash」

2022/05/19 22:20

中信特攻宣布季後賽口號。（特攻隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟新北中信特攻確定以第3名前進季後賽，首輪將與台中太陽正面對決，今天也正式宣布季後賽口號為「We da Flash 我大閃電」，誓言將徹底展現引以為傲的「閃電」快速球風，堅定朝向冠軍金盃目標馳騁前進。

中信特攻季後賽口號「We da Flash 我大閃電」，沿用本季球隊貼身紀錄影片的片名，除象徵球隊在爭取最高榮耀過程中，展現年輕球隊的充沛體能與飛快速度、團結醞釀的強大能量外，閃電強烈光芒劃破黑暗天空，也代表本季走過大小低潮所累積的無比韌性，最終將在關鍵時刻綻放耀眼光芒。

季後賽首輪採3戰2勝制，中信特攻將於26日晚間7點在主場新莊體育館和太陽進行第2戰，球隊季後賽主場門票將於本週五正式開賣，中午12點30分至晚間6點，先開放中信特攻季票會員優先購票，晚間7點起則全面開放一般觀眾購票。

為號召全台球迷共同進場應援，26日進場觀眾皆贈送「We da Flash」造型加油棒，及主視覺拼貼背景明信片。此外，通過場邊三大活動關卡，還可搜集6張季後賽主視覺上的特攻球員貼紙，讓大家能夠DIY自製加油明信片，打造充滿創意的主場基地，共同醞釀出最強大的閃電能量，與特攻球員一起捍衛主場新莊體育館。

此外，球團特別推出限量30組的「閃電奪冠套票」，邀請球迷集氣力挺中信特攻捧起榮耀冠軍金盃，套票內容包括「季後賽全主場門票（至少一場首輪門票，若晉級總冠軍戰則包含特攻後續所有主場賽事門票）」及「We da Flash」口號應援毛巾一條，至於座位則安排於主隊球員席正後方的「A2特區」前三排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。