T1》特攻季後賽首輪對太陽 宣布口號「We da Flash」

中信特攻宣布季後賽口號。（特攻隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟新北中信特攻確定以第3名前進季後賽，首輪將與台中太陽正面對決，今天也正式宣布季後賽口號為「We da Flash 我大閃電」，誓言將徹底展現引以為傲的「閃電」快速球風，堅定朝向冠軍金盃目標馳騁前進。

中信特攻季後賽口號「We da Flash 我大閃電」，沿用本季球隊貼身紀錄影片的片名，除象徵球隊在爭取最高榮耀過程中，展現年輕球隊的充沛體能與飛快速度、團結醞釀的強大能量外，閃電強烈光芒劃破黑暗天空，也代表本季走過大小低潮所累積的無比韌性，最終將在關鍵時刻綻放耀眼光芒。

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季後賽首輪採3戰2勝制，中信特攻將於26日晚間7點在主場新莊體育館和太陽進行第2戰，球隊季後賽主場門票將於本週五正式開賣，中午12點30分至晚間6點，先開放中信特攻季票會員優先購票，晚間7點起則全面開放一般觀眾購票。

為號召全台球迷共同進場應援，26日進場觀眾皆贈送「We da Flash」造型加油棒，及主視覺拼貼背景明信片。此外，通過場邊三大活動關卡，還可搜集6張季後賽主視覺上的特攻球員貼紙，讓大家能夠DIY自製加油明信片，打造充滿創意的主場基地，共同醞釀出最強大的閃電能量，與特攻球員一起捍衛主場新莊體育館。

此外，球團特別推出限量30組的「閃電奪冠套票」，邀請球迷集氣力挺中信特攻捧起榮耀冠軍金盃，套票內容包括「季後賽全主場門票（至少一場首輪門票，若晉級總冠軍戰則包含特攻後續所有主場賽事門票）」及「We da Flash」口號應援毛巾一條，至於座位則安排於主隊球員席正後方的「A2特區」前三排。

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