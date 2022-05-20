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贏了！「台灣拳后」林郁婷擺脫奧運低潮 勇奪世錦賽金牌

2022/05/20 01:00

台灣好手林郁婷在世界拳擊錦標賽女子57公斤級決賽，碰上東京奧運銅牌、義大利名將泰絲塔，最終以4：1獲勝，勇奪金牌。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣好手林郁婷在世界拳擊錦標賽女子57公斤級決賽，碰上東京奧運銅牌、義大利名將泰絲塔，最終以4：1獲勝，勇奪金牌。

首回合戰況膠著，雙方前半段幾乎都在試探對方拳路，但林郁婷掌握較多的攻勢，最終有3名裁判給林郁婷10分，略佔上風。

第二回合，林郁婷轉守為攻，利用靈活的腳步和出色的閃身反擊，且多次擊中對手頭部，此回合獲得4名裁判青睞，拿下4個10分，穩操勝券。林郁婷也繼2018年之後，再度奪下世錦賽金牌。

26歲的林郁婷在東京奧運首輪爆冷出局，經過半年的心理建設，這次用「挑戰者」的心態重新出發，表現漸入佳境，尤其進入8強賽後，連兩輪以5:0完封對手，重現昔日世界拳后的實力。

教練曾自強透露，「我們花了很多時間在調整心態，也找心理諮商師協助。林郁婷技術不是問題，主要是心理層面。因此本次世錦賽我們不預設目標，也不去想要拿獎牌，而是針對每一場對手討論，並讓林郁婷主動分享策略。」

曾自強說，「林郁婷在世錦賽有明顯的成長，反應也很明快，發現對手多用直線攻擊，他就會利用轉身或腳步變換來破解，成為本次能夠一路過關斬將奪冠的關鍵。」

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