林郁婷擊敗東奧銅牌 摘拳擊世錦賽生涯第2金

〔中央社〕東京奧運拳擊女將林郁婷，今晚在土耳其舉行的女子拳擊世界錦標賽57公斤級決賽，以4比1擊敗去年東京奧運銅牌得主、義大利女將特斯塔，拿下生涯第2面世錦賽金牌。

2022女子拳擊世錦賽今年在土耳其伊斯坦堡舉行，台灣共派出7人參賽，包括4名東京奧運國手，僅林郁婷一人闖進壓軸金牌戰，不少拳迷也在直播平台留言替她加油打氣，林郁婷也不負眾望，在主審宣布她獲勝後，她霸氣高舉雙手慶祝自己摘金。

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林郁婷今天面對身材條件相似的義大利名將特斯塔（Irma Testa），開賽就展現旺盛企圖心，主動出擊頻頻猛攻，首回合打完她就以3比2取得領先。

第2回合林郁婷攻勢加溫，靠著連續組合拳猛攻，持續拉開領先優勢，最後她以4比1的優勢，成功擊敗去年奧運銅牌得主奪金。

排名曾高居世界第1的林郁婷，2018年新德里世錦賽就曾拿下金牌，當時她參加的是女子54公斤級，隔年她則「跳級」轉戰57公斤級，最終也榮獲銅牌，今年她則是再次摘金，除拿下生涯第2面世錦賽金牌，更締造稱霸兩個量級的紀錄。

靠著林郁婷這面金牌，台灣女子拳擊已連續4屆世錦賽都有摘下獎牌，其中林郁婷更是連3屆世錦賽都獲得獎牌，成為台灣女子拳擊界的第1人，拳擊也成為台灣近年表現最佳的技擊運動之一。（編輯：楊昭彥）1110520

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