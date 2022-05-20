泰國賽》今天賽程出爐！戴資穎、王子維下午接力登場拚4強

戴資穎。（Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕女單世界排名第2的戴資穎、男單世界排名15的王子維，今天下午接力出場，王子維下午2點15分對2018年青奧金牌中國李詩灃；戴資穎預計下午2點40分過招世界排名第9的中國何冰嬌。

戴資穎本季冠軍尚未到手，這回盼在泰國搶冠成功，8強迎來硬仗，對上何冰嬌，也是兩人繼去年西班牙世錦賽4強後再次交手。戴資穎生涯對何冰嬌取得9勝2敗，包括去年世錦賽的近3次交手都贏球，但何冰嬌本季共打下兩座超級300系列冠軍，小戴得步步為營。

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王子維連兩輪都大戰3局，昨以13：21、21：15、21：18逆轉世界排名25的法國好手波波夫。

王子維8強對手李詩灃目前世界排名49，這次從資格賽開始打起，先打敗隊友孫飛翔、印度普里恩修，於32強連續扳倒日本西本拳太、印尼蘇吉亞托，成為男單大黑馬，而王子維4月亞錦賽曾栽在李詩灃拍下，今日將尋求甜蜜復仇。

男雙部分，「黃金男雙」李洋／王齊麟前一場以21：15、21：14收拾丹麥貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede），預計今晚6點過招世界排名第6的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰。

蘇偉譯／謝定峰在16強以21：18、21：16力退台灣另組男雙李哲輝／楊博軒。麟洋配過去4次交手蘇偉譯／謝定峰，雖取得3勝優勢，但去年11月印尼大師賽由大馬組合獲勝。

王子維。（資料照，路透）

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