晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

泰國賽》今天賽程出爐！戴資穎、王子維下午接力登場拚4強

2022/05/20 06:55

戴資穎。（Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕女單世界排名第2的戴資穎、男單世界排名15的王子維，今天下午接力出場，王子維下午2點15分對2018年青奧金牌中國李詩灃；戴資穎預計下午2點40分過招世界排名第9的中國何冰嬌。

戴資穎本季冠軍尚未到手，這回盼在泰國搶冠成功，8強迎來硬仗，對上何冰嬌，也是兩人繼去年西班牙世錦賽4強後再次交手。戴資穎生涯對何冰嬌取得9勝2敗，包括去年世錦賽的近3次交手都贏球，但何冰嬌本季共打下兩座超級300系列冠軍，小戴得步步為營。

王子維連兩輪都大戰3局，昨以13：21、21：15、21：18逆轉世界排名25的法國好手波波夫。

王子維8強對手李詩灃目前世界排名49，這次從資格賽開始打起，先打敗隊友孫飛翔、印度普里恩修，於32強連續扳倒日本西本拳太、印尼蘇吉亞托，成為男單大黑馬，而王子維4月亞錦賽曾栽在李詩灃拍下，今日將尋求甜蜜復仇。

男雙部分，「黃金男雙」李洋／王齊麟前一場以21：15、21：14收拾丹麥貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede），預計今晚6點過招世界排名第6的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰。

蘇偉譯／謝定峰在16強以21：18、21：16力退台灣另組男雙李哲輝／楊博軒。麟洋配過去4次交手蘇偉譯／謝定峰，雖取得3勝優勢，但去年11月印尼大師賽由大馬組合獲勝。

王子維。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。