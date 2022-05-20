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法網》男單籤表出爐！球王喬帥8強約戰宿敵蠻牛

2022/05/20 07:04

球王喬帥8強有望與納達爾碰頭。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽即將在5月22日開打，男單籤表已經出爐，志在衛冕的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），有機會8強就與已經13度奪冠的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）狹路相逢。

5月22日正好滿35歲的喬科維奇，本屆紅土大滿貫男單首戰日本西岡良仁，可望挾著對戰2連勝優勢，再度輕鬆開胡，「回到這裡和巴黎，這座全世界最美麗的城市，心情總是非常高興。我總是很有動力去打出最好的網球。」頭號種子喬帥在抽籤儀式中表示，去年羅蘭加洛斯的出賽經驗，可能是生涯當中最為艱難，「在我贏得的所有大滿貫賽事當中，這真的相當辛苦，尤其是第2週。」

喬帥因為拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，今年僅參賽5站，直到先前才在在羅馬名人賽贏得個人本季遲來首冠，也讓他法網連莊行情水漲船高，球迷也高度期待，同屬「三巨頭」的喬帥與第5種子蠻牛，屆時能在8強上演生涯第59次頂尖對決，他也將挑戰追平納達爾的史上最多第21座大滿貫男單冠軍。

此外，馬德里名人賽連斬「三巨頭」中納、喬兩老的的西班牙19歲「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）等奪冠熱門人選，也都同處上籤表，兩名人氣球星同有機會8強再度交鋒。　

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