法網》女單首戰會外賽對手 波蘭天才球后鎖定29連勝

史薇泰格。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單籤表揭曉，當今世界球后史薇泰格（Iga Swiatek）抽中會外賽對手，這位2020年奪冠的20歲波蘭「天才少女」，被看好延續近來超狂28連勝氣勢，輕鬆開胡朝賽史第2座金盃邁出第一步。

史薇泰格正是本賽季狀態最好的女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬，她已勢如破竹接連橫掃5座金盃，並超越2014至15年美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的27連勝障礙，獨居職業女網2000年以來第4長紀錄。這位年輕法網頭號種子的氣勢如日中天，也躍居巴黎羅蘭加洛斯封后大熱門，若史薇泰格順利第4度殺進16強，可能遭遇前冠軍得主，包括2018年封后的羅馬尼亞19種子哈勒普（Simona Halep）、2017年奪冠的拉脫維亞13種子歐絲塔潘珂（Jeļena Ostapenko）都是假想敵。

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去年美網爆冷掄元的「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu），儘管近況欠佳，法網處女秀籤運還不錯，也遭遇會外賽對手，讓這位年輕12種子能放鬆緊張心情，拉杜卡努被看好在第3輪對上前世界球后、德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber） ，16強面對近況極佳的突尼西亞第6種子賈珀（Ons Jabeur）。

至於去年法網引發退賽風波的「日本小威」大坂直美，如今首輪又遭遇老冤家阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），這也是美國27種子繼澳網第3輪贏球後，再次與大坂在大滿貫賽場強碰。

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