MLB》「天使轉播別再聊大谷翔平了！」女記者發文遭砲轟後解釋了

《NBC體育》前記者塔福亞發文表示天使轉播單位不要再聊大谷翔平引發熱議，隨後解釋是因為轉播單位聊太多大谷打出去的球。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平二刀流旋風持續席捲聯盟，不過日前有媒體人發推特表示希望天使轉播單位不要再談大谷，引發議論。

大谷翔平日前在面對運動家的比賽達成百轟里程碑，不過《NBC體育》前記者、近期投入政壇的塔福亞（Michele Tafoya）卻在推特發文：「天使的轉播單位，不要再聊大谷了！」

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此篇貼文馬上就引發爭議，除了不少球迷提出反駁外，也有棒球記者表示不同意，遊騎兵隨隊記者葛蘭特（Evan Grant）就提到：「為什麼他們不應該談這個歷史難得的奇才和MVP？他們本來就應該宣傳他，你可以解釋你這話是什麼意思嗎？大家似乎都談大谷談到欲罷不能。」

塔福亞隨後接受《紐約郵報》採訪時解釋，當時是和自己在大學打過棒球的丈夫以及正在高中打球的兒子一起看球，「因為他們一直討論大谷擊出的球，把球帶回轉播台、對著球拍照，我們覺得很好笑。」

塔福亞接著還舉前NFL球員布魯斯基（Tedy Bruschi）中風後回歸賽場的比賽為例，表示當時第四節無論場上發生什麼事，都圍繞在他身上，「在我們看來，就是太過了，但我沒有不爽，比較像是：『大家加油啊！』」

塔福亞最後嘗試替自己緩頰，「當時是比較諷刺性的說法，比較像是『我們看到那顆棒球了』，當然那真的是很棒的時刻，這個傢伙真的很不可置信，他是不可思議的奇蹟、他很棒。」

而塔福亞受訪後也在推特回應當時的貼文：「如果你們在讀我的推文一次，我是說不要再聊大谷的『棒球』了，在我看來，轉播台花太多時間在展示真正的球了，甚至比大谷還多了，那發全壘打很棒，但對那顆球的報導真的太多了。」

不過塔福亞的解釋並未讓多數人買單，「如果是別人敲出100轟你還會這樣說嗎？」、「她竟然在因為一顆棒球不爽」、「過了兩天就給出這樣的回應？」

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