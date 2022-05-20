MLB》張育成將與守護者分道揚鑣？美媒：不得不承認⋯

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕張育成會和守護者隊分道揚鑣嗎？美媒《sbnation》的專欄作家戴維斯（Chris D. Davies）近日發文，寫道他其實是張育成的粉絲，但他也不得不承認，難以看出張育成目前適合守護者隊的陣型，並祝福張育成好運。標題寫道：「See Yu Later?」

張育成自台灣時間5月13日離開傷兵名單，重回大聯盟之後，這幾天都沒有出賽，本季出賽3場，7打數未敲安，吞下5次三振。

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戴維斯昨日撰文指出，張育成過去在傷兵名單期間，他的工具人角色基本被克萊門特（Ernie Clement）頂替，且做得更好，20場出賽守左外野、二三壘，防守端目前得到出局製造值（Outs Above Average, OAA）為2，等於用張育成去年27%的守備機會，但已經得到他去年50%的成績。

他也強調這些只是小樣本，不過他也指出在進攻端，克萊門特是低三振率（13.8%）、保送較多（6.9%）的類型，是更符合球隊方向。相較張育成的生涯三振率28.2%、保送率6.8%。

他指出，目前守護者隊的主力都有多功能性，儘管主帥法蘭柯納（Terry Francona）盡量會替所有選手都找出上場時間，但卻很難找出讓張育成登場的合理時機。他也相信，憑藉著張育成去年球季後半段的進攻能力、以及他的防守能力，肯定會有球隊可以用他，只是那支球隊不再是克利夫蘭。

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