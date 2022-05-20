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MLB》紅雀11年老將轉戰遊騎兵不順遂 小聯盟待不到半季遭釋出

2022/05/20 09:05

M.卡本特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3度入選明星賽的36歲內野老將M.卡本特（Matt Carpenter），去年賽季離開待了11年的紅雀，轉戰遊騎兵並簽下一紙小聯盟合約，不過賽季還未進行到一半，就傳出雙方決定分道揚鑣。

M.卡本特生涯前11年都在紅雀效力，並成為球隊內野不動主力，還2度在國聯年度MVP票選進入前10。不過過去幾年身手逐漸退化，從2019年球季開始打擊成績就未曾高過聯盟平均，紅雀也在上季結束後拒絕1850萬美元選擇權，並以200萬美元買斷。

離開聖路易的M.卡本特在自由市場乏人問津，最後決定以小聯盟合約加盟遊騎兵，尋求東山再起。他也把握機會，總計在3A出賽21場，繳出2成75打擊率，並有6轟、19分打點，不過遲遲等不到升上大聯盟契機，雙方決議解除合作關係，M.卡本特將另尋他處發展。

遊騎兵去年季末大肆補強，簽下席格（Corey Seager）、希米恩（Marcus Semien）等大咖球星，內野競爭相較過去更加激烈，加上後頭又有年輕新秀蓄勢待發，間接影響M.卡本特發揮空間，不過他在小聯盟的好表現也被看好能夠吸引其他球隊目光，再次尋求重返大聯盟。

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