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NBA》艾頓續約風波鬧很大 傳奇中鋒疾呼太陽該做事了

2022/05/20 08:23

艾頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽不願意給陣中當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）頂薪事件鬧得沸沸揚揚，名球評、傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neill）以及巴克利（Charles Barkley）近日針對此話題給予建議。

艾頓身為2018選秀狀元，是去年賽季能闖進總冠軍戰的功臣，本季場均能得到17.2分、10.2籃板，投籃命中率高達63.4%，也帶領球隊在例行賽登上龍頭。

艾頓在今年球季前就與太陽進行續約談判，但太陽隊拒絕給予頂薪，今年季後預計再度談判。根據美媒《azcentral》報導，身為史上最佳中鋒之一的歐尼爾以及巴克利都有同樣觀點，認為太陽是應該要給艾頓頂薪。

歐尼爾表示：「艾頓的態度很尊重，如果球隊讓他不要上場，他也理解這些，他也沒有去抱怨。當他上場時，他就像一個真正的大個子一樣打球。給這孩子想要的東西吧。你簽給其他球員4年2.7億美元，他們不值得。給那個孩子吧。」

巴克利也堅持要與艾頓續約：「麥基（JaVale McGee）打得很好，這是一筆很好的簽約。但球隊的未來最終仍是布克（Devin Booker）和艾頓。保羅將要38歲，是時候讓球轉手，布克和艾頓的時間要到來了。」

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