足球》FIFA打破障礙！ 卡達世界盃首次引入女性裁判執法

〔體育中心/綜合報導〕近日國際足聯(FIFA)公布卡達世界盃裁判名單,當中有3位女性裁判以及3位女性助理裁判名列其中,成世界盃首次引入女性裁判執法的創舉。

2022卡達世界盃將於11月21日開幕,屆時將有36名裁判、69名助理裁判和24名影像輔助裁判進行執法。而首度打破障礙的女性執法人員包括來自法國的弗拉帕特(Stephanie Frappart)、盧旺達的穆肯桑加(Salima Mukansanga)和日本的山下良美(Yoshimi Yamashita),助理裁判則有來自巴西的巴克(Neuza Back)、墨西哥的梅迪納(Karen Diaz Medina)和美國內斯比特(Kathryn Nesbitt)。

「透過這種方式我們清楚地表明,對我們來說重要的是品質而非性別。」FIFA裁判委員會主席柯里納(Pierluigi Collina)稱此次的決議打破了長久以來女性裁判在FIFA男性比賽的配置。「她們有權參與世界盃,因為她們有著高超的執法能力,這對我們來說很重要。而我們也總是以能力為優先去聘用人才,證明她們有全世界最頂尖的裁判能力。」

