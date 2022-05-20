晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》FIFA打破障礙！ 卡達世界盃首次引入女性裁判執法

2022/05/20 09:03

法國裁判弗拉帕特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕近日國際足聯（FIFA）公布卡達世界盃裁判名單，當中有3位女性裁判以及3位女性助理裁判名列其中，成世界盃首次引入女性裁判執法的創舉。

2022卡達世界盃將於11月21日開幕，屆時將有36名裁判、69名助理裁判和24名影像輔助裁判進行執法。而首度打破障礙的女性執法人員包括來自法國的弗拉帕特（Stephanie Frappart）、盧旺達的穆肯桑加（Salima Mukansanga）和日本的山下良美（Yoshimi Yamashita），助理裁判則有來自巴西的巴克（Neuza Back）、墨西哥的梅迪納（Karen Diaz Medina）和美國內斯比特（Kathryn Nesbitt）。

「透過這種方式我們清楚地表明，對我們來說重要的是品質而非性別。」FIFA裁判委員會主席柯里納（Pierluigi Collina）稱此次的決議打破了長久以來女性裁判在FIFA男性比賽的配置。「她們有權參與世界盃，因為她們有著高超的執法能力，這對我們來說很重要。而我們也總是以能力為優先去聘用人才，證明她們有全世界最頂尖的裁判能力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。