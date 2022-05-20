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MLB》大都會晴天霹靂！ 38億塞揚王牌受傷缺陣6到8週

2022/05/20 08:45

薛哲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網今日報導，大都會隊37歲王牌薛哲（Max Scherzer），經過MRI檢查之後確認內斜肌拉傷，需要6到8週時間恢復。

薛哲季前與大都會簽下3年1.4億美元（約新台幣38億）合約、均薪4330萬美元創大聯盟史上最高薪。不過他昨天對紅雀隊先發時投到第6局時突然向教練發出訊號，覺得自己身體異常、為了避免硬撐導致更嚴重傷勢主動退場。大都會主帥休瓦特（Buck Showalter）還表示，「他最近兩場先發手指上也肯定有水泡。」

薛哲雖然因傷退場，不過最終仍以5.2局失2分成績拿下勝投。本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.54。

儘管大都會在國聯東區戰績排名第一，如今薛哲再傳傷勢無疑是雪上加霜，因為2屆塞揚德葛隆（Jacob deGrom）開季就右肩受傷，預計明星賽後才能復出，梅吉爾（Tylor Megill）也因二頭肌腱炎被列入傷兵名單，如果薛哲再進傷兵，就有3名先發投手缺陣。

大都會可能讓威廉斯（Trevor Williams）、彼得森（David Peterson）頂上輪值。加入巴西特（Chris Bassitt）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）以及沃克（Taijuan Walker）的先發陣容。

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