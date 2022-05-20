MLB》關鍵時刻解決54億巨砲 達比修有7局好投收第4勝（影音）

達比修有。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今作客費城人主場，日籍強投達比修有主投7局飆出5K無失分，率隊以2：0完封對手，收下本季第4勝。

教士今在4局靠卡諾（Robinson Canó）的適時安打、金河成的高飛犧牲打先馳得點，達比修有則在6局遇到此役最大危機，一出局後被霍斯金斯（Rhys Hoskins）、波姆（Alec Bohm）連續安打攻占一三壘，不過他隨三振掉史瓦伯（Kyle Schwarber）、並讓卡斯特拉諾斯（Nick Castellanos）敲出飛球出局，安全下庄。

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Yu Darvish, 97mph and Schw-ord. pic.twitter.com/5U1uy8nykw — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 19, 2022

達比修有登板7局僅挨6安，飆出5次三振，順利進帳本季第4勝、防禦率3.91，費城人先發吉布森（Kyle Gibson）5.2局挨8安失2分，吞下本季第2敗。

這是費城人本季第五次遭到完封，《美聯社》賽後對於史瓦伯與卡斯特拉諾斯關鍵時刻未能發揮表示，合約加起來1.79億美元（約台幣54億）的兩位打者在哈波（Bryce Harper）因手肘傷勢無法上場時，手感冷冰冰。

史瓦伯此役4支1吞下1K，打擊率1成89、卡斯特拉諾斯4支0、一樣吞1K，打擊率2成71。

史瓦伯。（資料照）

卡斯特拉諾斯。（資料照）

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