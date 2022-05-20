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NBA》連2年附加賽慘敗 黃蜂主帥被炒、總管卻獲複數年約肯定

2022/05/20 09:57

黃蜂總管庫查克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂連續2年止步附加賽，且兩次都大比分慘敗對手，總教練伯雷格（James Borrego）首當其衝，率先丟掉烏紗帽，不過總管庫查克（Mitch Kupchak）卻倖免於難，還獲得複數年合約續留。

黃蜂2020年在選秀會得到小波爾（LaMelo Ball）後逐漸收割，本季奪下43勝更比去年多贏了10場，但卻未能在附加賽更進一步，無緣挺進季後賽。根據《ESPN Stats & Info》統計，黃蜂已經連續18個球季未能贏得季後賽系列賽，與國王、灰狼並列聯盟史上最慘紀錄。

黃蜂庫查克今天也證實，伯雷格因連續2年附加賽慘敗成為開除主因，並表示全部決定都由他來主導，但有事先獲得老闆喬丹（Michael Jordan）同意。他也提到球隊本季的目標就是衝擊季後賽，但最終事與願違，因此希望能夠找到新教練幫助球隊往下個階段邁進，目前已經面試8至10位可能人選，將有機會在未來2周決定繼任人選。

黃蜂今年選秀會上將有第13、15兩個首輪簽，有望透過自選或是交易補強團隊亟需的禁區戰力。另外，本季破繭而出的布里吉斯（Miles Bridges）季末成為受限自由球員，庫查克也表示首要任務就是將這位後起之秀留下，並寄望他和小波爾能扛下球隊未來門面。

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