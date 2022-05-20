MLB》索托深陷交易風暴 經紀人波拉斯：不會發生

索托陷入交易疑雲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民去年賽季出清多名主力球員，本季戰績僅13勝26敗，排名聯盟倒數第2，將可能繼續擺爛重建，當家球星索托（Juan Soto）去留問題也備受矚目，不過今天經紀人波拉斯（Scott Boras）出面闢謠交易傳聞，並表示，「什麼都不會發生」。

根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）指出，索托將在明年獲得破紀錄的薪資仲裁合約，並在2024成為自由球員，雖然目前沒有明確跡象顯示，不過國民對於交易這位當家球星保持開放態度，聯盟各隊主管也認為他們有強烈動機交易索托換取更多資產。

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本季開打前，國民曾開價13年總值3.5億美元合約，希望綁住索托，不過卻遭拒絕，這也導致聯盟其他各隊感覺有機可乘，包括教士、藍鳥都傳出表達興趣，另外巨人當家游擊手克勞佛（Brandon Crawford）的老婆更在網上公開招募加盟。

自家客戶身陷交易疑雲，經紀人波拉斯出面闢謠，告訴《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman），「不要再猜測索托會被交易了，什麼都不會發生」。

今年僅23歲的索托，已站穩大聯盟5個賽季，2019年幫助國民奪得世界大賽冠軍，去年更首度獲選明星賽，更在最終國聯MVP票選高居第2，僅次於費城人重砲哈波（Bryce Harper）。今年開季打擊率2成50雖然不如過往，但仍繳出8轟、OPS.864。

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