高球》老虎伍茲PGA錦標賽首輪開高走低 「連走路都會痛」

老虎伍茲狀態不佳。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕PGA錦標賽於昨日開打,前球王老虎伍茲(Tiger Woods)首輪的開局表現不錯,然而受車禍傷勢影響,比賽來到中末段時逐漸崩盤。對此,伍茲坦言是身體明顯不適所致。

此役伍茲在前五個洞抓到2隻小鳥,可惜受小腿傷勢影響,只打出74桿,並列99位。「我的腿確實不如預期發揮。」伍茲說道,而報導也指出他在倒數第二洞前甚至出現輕微的跛行。「這太痛了,我就是無法再負荷。按壓會痛,走路也會痛。」伍茲說道,並表示由於因疼痛錯過了很多機會,讓他非常失望。

請繼續往下閱讀...

伍茲在去年1月遭遇嚴重車禍,當時他的右小腿、腳踝開放性骨折,差點面臨截肢的危機,但在醫療團隊努力下,成功保住他的右腿,他也因此住院1個月、在家躺了2個月。此後,伍茲積極尋求重返高壇機會,並在去年底從車禍中重新回歸與兒子一同參加PNC挑戰賽。上個月在美國名人賽開局也打出71桿,低於標準桿1桿,第47名作收。

而伍茲上一次在PGA錦標賽稱霸已是2007年的事,目前他也正積極接受治療來為了晉級而戰。

Tiger Woods on how his right leg is impacting his swing: "I just can’t load it. Loading hurts. Pressing off it hurts. Walking hurts. Twisting hurts."



Then adds with a smile "It's just golf. If I don't do that, I'll be OK."#PGAChampionship