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高球》老虎伍茲PGA錦標賽首輪開高走低 「連走路都會痛」

2022/05/20 11:05

老虎伍茲狀態不佳。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕PGA錦標賽於昨日開打，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）首輪的開局表現不錯，然而受車禍傷勢影響，比賽來到中末段時逐漸崩盤。對此，伍茲坦言是身體明顯不適所致。

此役伍茲在前五個洞抓到2隻小鳥，可惜受小腿傷勢影響，只打出74桿，並列99位。「我的腿確實不如預期發揮。」伍茲說道，而報導也指出他在倒數第二洞前甚至出現輕微的跛行。「這太痛了，我就是無法再負荷。按壓會痛，走路也會痛。」伍茲說道，並表示由於因疼痛錯過了很多機會，讓他非常失望。

伍茲在去年1月遭遇嚴重車禍，當時他的右小腿、腳踝開放性骨折，差點面臨截肢的危機，但在醫療團隊努力下，成功保住他的右腿，他也因此住院1個月、在家躺了2個月。此後，伍茲積極尋求重返高壇機會，並在去年底從車禍中重新回歸與兒子一同參加PNC挑戰賽。上個月在美國名人賽開局也打出71桿，低於標準桿1桿，第47名作收。

而伍茲上一次在PGA錦標賽稱霸已是2007年的事，目前他也正積極接受治療來為了晉級而戰。

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