MLB》洋基想搶運動家王牌 力拚奪冠最後一塊拼圖

蒙塔斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家去年季末宣告大甩賣，多名主力球員出走，輪值熟面孔幾乎只剩下王牌蒙塔斯（Frankie Montas）一人，不過他可能也難逃交易命運，目前包括洋基、大都會、雙城、白襪、紅雀都對這名強力右投抱持濃厚興趣。

運動家為了節省團隊薪資，去年賽季結束積極瘦身，將陣中主力先發巴西特（Chris Bassitt）、馬奈亞（Sean Manaea），以及強打歐森（Matt Olson）、查普曼（Matt Chapman）等人交易至聯盟其他勁旅，連效力11年的總教練梅爾文（Bob Melvin）也相繼出走，正式展開重建。

請繼續往下閱讀...

雖然蒙塔斯開季還留在隊上，不過交易風聲傳聞不斷，外界也普遍看好他今年夏天就會離隊，目前更多達5支球隊徵詢加盟，他本季至今出賽8場，繳出2勝4敗，防禦率3.67，並在49局投球中，飆出53次三振。

開季打出聯盟最佳戰績的洋基就表達爭取意願，希望可以繼2009年後再次重返世界大賽，今年先發輪值除了有兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）以及塞維里諾（Luis Severino）坐鎮，左投柯提斯（Nestor Cortes）目前更高居聯盟防禦率王，若蒙塔斯加入將厚實團隊輪值戰力。

另外，大都會和雙城也被視為強烈競爭者，兩隊近期都遭遇多名先發主力受傷困境，大都會兩大塞揚薛哲（Max Scherzer）、德葛隆（Jacob deGrom）都躺在傷兵名單，雙城輪值也f全倒一片，派岱克（Chris Paddack）更因接受韌帶移植Tommy John手術整季報銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法