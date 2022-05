PJ.塔克。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕今熱火G2主場迎戰塞爾提克慘遭127:102整場壓制,東部冠軍戰被扳成1:1平手局面之外,更賠上陣中防守悍將PJ.塔克(P.J. Tucker),G3出戰成疑。

比賽來到第三節時,塔克就因膝傷提早回到休息室,此役他出場22分鐘,有5分、4籃板及1助攻的斬獲。

#BOSvsMIA INJURY UPDATE: P.J. Tucker left tonight's game with a left knee contusion and will not return.