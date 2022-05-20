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NBA》史馬特歸隊證明價值 塞爾提克G2痛宰熱火25分

2022/05/20 11:11

史馬特歸隊展現價值繳「準大三元」。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克史馬特（Marcus Smart）歸隊就展現價值，他拿24分、12助攻、9籃板的「準大三元」，加上一哥塔圖姆（Jayson Tatum）進帳27分，終場127：102大勝熱火，東部冠軍賽扳成1：1平手。

史馬特前一場因腳扭傷而缺陣，哈佛德（Al Horford）則因為進入聯盟健康安全程序高掛免戰牌，塞爾提克在東部冠軍賽首戰以107：108不敵熱火。

塞爾提克在第二戰迎接2名傷兵歸隊，開賽就打出慶祝行情，首節打完以35：24力壓熱火，塔圖姆在第2節包辦17分，率隊半場打完握有25分領先優勢。

塔圖姆與巴特勒。（法新社）

J.巴特勒（Jimmy Butler）在第3節挺身而出轟16分，還是難以讓沉睡的隊友甦醒，熱火只能一路苦追，塞爾提克則是多點開花，史馬特單節飆進2顆三分球，拿11分，率隊不斷擴大分差。

塞爾提克在第4節沒打算收手，哈佛德在剩下8分40秒三分球給對手重傷害，領先分數超過30分，攻勢零星的熱火已無招架之力，不少現場球迷也提前離場。

塞爾提克命中率飆破5成，其中三分球準星高達51.3%，塔圖姆27分、5籃板、5助攻，史馬特24分、12助攻、9籃板，J.布朗也有24分，G.威廉斯替補拿19分，哈佛德也有10分，全隊共6人得分破十。

熱火團隊命中率44.7％，三分球34投10中，比綠衫軍就少了10顆三分球，J.巴特勒的29分最佳，共4人得分達雙位數。

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