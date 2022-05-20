NBA》連2年與最有價值球員失之交臂 恩比德獲頒「另類MVP」

恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）連續2年在年度MVP獎項不敵約基奇（Nikola Jokic），與該獎失之交臂，不過今天費城市議會決議頒發「另類MVP」給他，用行動力挺自家王牌。

聯盟日前公布MVP選票結果，約基奇拿下65張第一名選票，總分875分，以些微差距擊退恩比德，連續2年榮獲這項殊榮。這也令後者大失所望，並向媒體抱怨不知道還能怎麼做才能獲得肯定。但今天費城市議會全體一致通過授封「最有價值費城人（Most Valuable Philadelphian）」獎座給恩比德來彌補遺憾。

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這項決議在賽季還未結束時就已向費城市議會提出，「雖然最終恩比德並未雙喜臨門，不過我們還是決議將這項決定通過以表達費城全民對他的愛戴。」費城市議員表示。

恩比德本季再次繳出生涯最佳成績單，出賽68場，場均繳出30.6分、11.7籃板、4.2助攻，並奪下聯盟得分王，不過卻在季後賽遭遇傷痛麻煩，他先在首輪G3遭逢右手拇指韌帶撕裂傷，選擇帶傷上陣，賽季結束後再去動刀治療，但隨後首輪又因眼窩骨折，以及輕微腦震盪缺席次輪前2戰，七六人最終也遭到熱火淘汰。

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