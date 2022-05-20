晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》連2年與最有價值球員失之交臂 恩比德獲頒「另類MVP」

2022/05/20 12:42

恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）連續2年在年度MVP獎項不敵約基奇（Nikola Jokic），與該獎失之交臂，不過今天費城市議會決議頒發「另類MVP」給他，用行動力挺自家王牌。

聯盟日前公布MVP選票結果，約基奇拿下65張第一名選票，總分875分，以些微差距擊退恩比德，連續2年榮獲這項殊榮。這也令後者大失所望，並向媒體抱怨不知道還能怎麼做才能獲得肯定。但今天費城市議會全體一致通過授封「最有價值費城人（Most Valuable Philadelphian）」獎座給恩比德來彌補遺憾。

這項決議在賽季還未結束時就已向費城市議會提出，「雖然最終恩比德並未雙喜臨門，不過我們還是決議將這項決定通過以表達費城全民對他的愛戴。」費城市議員表示。

恩比德本季再次繳出生涯最佳成績單，出賽68場，場均繳出30.6分、11.7籃板、4.2助攻，並奪下聯盟得分王，不過卻在季後賽遭遇傷痛麻煩，他先在首輪G3遭逢右手拇指韌帶撕裂傷，選擇帶傷上陣，賽季結束後再去動刀治療，但隨後首輪又因眼窩骨折，以及輕微腦震盪缺席次輪前2戰，七六人最終也遭到熱火淘汰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。