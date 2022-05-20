MLB》紅襪39億強打終於甦醒！單場三響砲寫罕見紀錄（影音）

史托利單場三響砲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場迎戰水手，「故事哥」史托利（Trevor Story）火力爆發，單場三響砲貢獻7打點，率隊以12：6拿下勝利。

季初與紅襪簽下六年1億4000萬（約39.7億台幣）的史托利，披上新東家球衣後並未馬上展現價值，不過近期打擊有升溫趨勢，週二才在面對太空人的比賽敲出追平轟，今更貢獻來到紅襪代表作。

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史托利今先在2局0：4落後之下貢獻2分砲，下一局的第二轟更直接追平比數，6局敲出超前安打，8局下扛出三分砲，幫助紅襪取得12：5領先。

總計史托利今4打數4安打灌進7分打點、跑回5分，另選到1次保送，還有1次盜壘成功，賽後打擊率2成30，這是他生涯第二度單場三響砲，上一次是2018年效力洛磯時9月5日在庫爾斯球場達成。

根據紀錄，史托利是史上第一位單場三響砲又跑出盜壘的二壘手，也是1901年第三位單場達成「3轟、5得分、盜壘成功」的打者。

Wanna hear a cool story?... TREVOR STORY HAS HIT THREE HOME RUNS TONIGHT pic.twitter.com/zsuNQ7QUvL — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 20, 2022

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