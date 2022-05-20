網球》2個兒子還不知爸媽大有來頭 塞爾維亞前球后暢談近況

塞爾維亞前球后伊凡諾維琪。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞前球后伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）2016年12月宣布退休，20歲那年就奪下法網冠軍的她，在紅土大滿貫即將登場之際，也受訪暢談退役後的近況。

「不敢相信我已經退休五年了，」伊凡諾維琪近日接受《Olympics Channel》播客節目訪問表示，其實有點慶幸自己職業生涯開始得早，也能早一點進入家庭，畢竟當母親後要操心的事情真的不少。

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伊凡諾維琪2016年與前德國國家足球隊隊長史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）完婚，兩人目前育有兩子，昔日如日中天的球后談起當起母親後的甘苦表示，「這四年我幾乎沒什麼睡覺，都不知道怎麼撐過來的，到底一個小孩怎麼讓兩個或甚至四個大人同時累翻？」

伊凡諾維琪稱，照顧孩子有時也會讓她想起以前在賽場上經歷的壓力、辛苦時期，「當然跟球員時期的壓力不同，有時候一個微笑就能讓你的世界徹底融化，那種感覺很美好，但有時也不乏挑戰。」

值得一提的是，雖然伊凡諾維琪夫妻倆都是體壇巨星，兩人現年4歲、2歲的兒子目前都不知道父母大有來頭，「我們都不會告訴他們，也希望一直維持下去、愈久愈好，我們希望他們能有自己的選擇與興趣。」

伊凡諾維琪與丈夫、前德國國腳史汪斯泰格。（資料照，歐新社）

伊凡諾維琪目前拿起球拍的機會多半是與丈夫對打，她稱身為日爾曼前國腳的另一半鬥志強烈，「我們通常從0：30開始打，我有時會讓他很辛苦才能拿下一分，有時覺得他該贏的時候就給他贏一局。」

被問及回歸賽場的可能性，伊凡諾維琪笑稱職業生涯「真的都過去了」，但不排除未來可以參加表演賽，不過目前還不打算參加大滿貫的傳奇賽，「我的朋友都還在打球，我還沒老到要打傳奇賽。」

雖然近年重心都放在孩子身上，伊凡諾維琪也沒忘了關注網壇發展，她提到生涯首座大滿貫一樣是法網的現任波蘭球后史薇泰格（Iga Swiatek），「我很喜歡她打球的方式，有點讓我想到以前的自己，看她打球很有趣。」

史薇泰格在澳洲前球后巴蒂（Ash Barty）25歲無預警宣布退休後登上女單第一寶座，對於巴蒂的急流勇退，29歲退役的伊凡諾維琪除表示何時退休完全端看個人決定外，也談到站在女網巔峰的不易之處。

「女子選手要維持頂尖其實承受更多的壓力，」伊凡諾維琪有感而發表示，「大坂直美談了很多心理健康的問題，我想每個人都有一樣的情況，只是端看你如何面對，有時候真的不容易。」

伊凡諾維琪回憶，選手時期就算當時社群媒體還未風行，自己也同樣會太在意成績、別人怎麼想，「但大家看到的都是冰山一角，有時候對選手來說很辛苦，因為外界知道的都不是事實的全貌。」

現在回頭看，伊凡諾維琪說自己太晚才學會如何調節壓力，也以過來人身分給予後輩建議，「跟著你的心走，如果你為其他人而活，你永遠無法實現目標。但如果為了你自己，就算犯錯了，也只關乎你自己、你必須全部承擔。還有一件事很重要，不可能每個人都喜歡你或你做的事情。」

伊凡諾維琪這次在家鄉貝爾格勒受訪，她稱因為疫情影響，已經兩年半沒有回到家鄉，看到家裡擺的獎盃與榮耀，過去征戰賽場的回憶也都湧上心頭，這位20歲就在羅蘭加洛斯封后的退役名將此次也會到巴黎觀賽，被問及看好哪幾位年輕選手時，除上述提到的史薇泰格、也讚許甫在馬德里大師賽首獲1000分冠軍的突尼西亞一姐賈珀（Ons Jabeur），另外她也不忘提到西班牙男單新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz），「我看了他的幾次訪談，他很自信、實際，很好奇他會蛻變成什麼樣的球員。」

2008年奪下法網冠軍的伊凡諾維琪。（資料照，歐新社）

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