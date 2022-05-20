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MiLB》劉致榮怎麼了？寫生涯最慘一役 防禦率爆漲破6

2022/05/20 13:45

劉致榮。（資料照，取自紅襪推特）

〔體育中心／綜合報導〕23歲的台灣火球男劉致榮今天在紅襪高階1A先發，對遊騎兵高A僅投3.2局被敲7支安打，丟掉6分都是責失，是職業生涯單場失最多分的一場比賽。防禦率持續上漲到6.29。

劉致榮今天首局就連續被敲2發二壘安打丟掉2分，第二局回穩送出3上3下，第3局再度遭到狙擊，連續4支安打包含一發3分砲紅不讓，第4局再登板解決2個人次之後換投退場。此役劉致榮用69球有49球好球，被敲7支安打丟掉6分，另外飆出5次三振、沒有保送。球隊最後以4：9落敗。

劉致榮本季在小聯盟高階1A出賽7場都是先發，僅在4月20日時投滿5局沒有掉分，其他6場出賽都沒有投滿5局，本季目前投24.1局飆32次三振，但也被敲24支安打，丟掉17分責失，戰績0勝3敗，防禦率6.29、WHIP值1.32，被打擊率.250。

此外，道奇1A林暉盛今天在對洛磯1A的賽事中繼投4局，用64球被敲3支安打包括2發全壘打，投出4次三振、3次保送，失掉3分皆為責失分，球隊終場以4：8吞敗，林暉盛無關勝敗，賽後防禦率6.75。

<海盜1A鄭宗哲對紅雀隊1A擔任先發第一棒游擊手，5打數敲出1支三壘安打，連4戰有安打，另外吞下2K，打擊率.246，球隊最終以4：0獲勝。

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