NBA》東霸天熱火慘敗後 士官長巴特勒精神喊話

巴特勒。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東霸天熱火東部決賽前兩役，在邁阿密家中表現判若兩隊，首戰11分瘋狂大逆轉、第2場卻慘敗多達25分，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）不改霸氣本色，一肩扛起輸球責任，強調是自己打的太自私，並保證第3戰波士頓客場要率隊連本帶利討回來。

32歲的巴特勒寶刀未老，東冠G1大殺四方，視塞爾提克防線如無物，拚出技驚全場的41分、9籃板、5助攻、4抄截、3阻攻，締造聯盟季後賽首見的單場個人攻守全能數據。儘管此役「士官長」18投11中，仍拿到29分、6籃板、3助攻，怎奈隊友不爭氣，整體表現始終低迷，上半場就落後綠衫軍多達29分，決勝期更失血逾30分，讓南灘地主在自家球迷面前苦吞慘烈敗仗。

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「對手試著讓我們難堪，他們也成功做到。」巴特勒強調，問題主要出在自己打的太獨，責任不在總帥史波斯查（Erik Spoelstra）或隊友艾德巴約（Bam Adebayo）身上，尤其當主控羅利（Kyle Lowry）缺陣時，「我必須讓其他隊友能夠參與到進攻當中。」「士官長」也強調，塞軍整體命中率和三分球命中率都逾5成，臨場演出也較首戰更具侵略性，「我們沒擋住任何人，當我們先投入防守，才能找到進攻節奏。我保證，下一戰會找到辦法。」

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