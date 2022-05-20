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中職》第3號捕手首度搭王牌投手？ 綱總坦言考慮中

2022/05/20 15:29

柯育民。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅季初設定為第3號捕手的柯育民，把握主戰捕手林岱安染疫缺陣，連3場先發蹲捕幫羅昂、江辰晏和胡智為奪下勝投，如今教練團正考慮賦予他另外1項重大任務，那就是搭配陣中王牌布雷克。

獅隊在22日預定由布雷克先發，會不會考慮由「玉米」首度搭配？綱總回應，「我們會再看看育民的身體狀況，剛剛正準備要討論這件事，等一下會再確認。」

綱總解釋，「因為是連續出賽，雖然他一直說感覺沒問題。他還年輕，身體不會有什麼疲勞的狀況，如果身體OK，我們會在考慮一下。」

布雷克在主戰捕手林岱安染疫之前，「布岱配」已連續搭配33場，15日對上樂天桃猿改由陳重羽蹲捕，他投5.2局被敲11安失7分，是本季最差表現，被敲3轟亦是生涯單場最多。

林岱安在15日PCR確診，最快也要23日才能出關，布雷克下次先發必須再跟另一位陌生的捕手搭配。

柯育民近期崛起非偶然，還在二軍奮鬥期間，綱總就有發現他的蹲捕比評估還要好，「我還想說，是不是因為有讀過大學，才會有更好的比賽解讀能力，後來才發現丟給他的任務，他大部分都可以理解並執行，能力確實不錯。他的個性冷靜、溫溫的，不是那種去秀自己的選手，默默地做。」

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