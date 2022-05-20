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中職》「3小獅」突飛猛進 綱總：眼冒熊熊烈火

2022/05/20 15:49

邱智呈、李丞齡、柯育民。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅台南4連戰的「3小獅」表現搶眼，李丞齡、邱智呈、柯育民在2018-19年選秀順位不算優異，卻在球隊主力缺陣挺身而出，打出追平本季最長的3連勝，令人刮目相看。

「他們的眼睛都冒著熊熊烈火，想把對手吃掉。」代理總教練高志綱認為，三人有好表現是因為有企圖心，想要把握機會，有好的鬥志，在對決、勝負的過程都有堅持住，「在休息室是很正向的力量。」

綱總也說，年輕選手通常都是心理因素和經驗問題，「他們都是保持正面積極的想法在面對比賽，很enjoy對決，這是一件好事，希望他們這種心態可以持續下去。」

「小黑」邱智呈從10日起扛下第一棒，6場只有1場沒安打，本季先發開路先鋒打擊率高達3成91，表現好到「四爺」陳傑憲都說願意讓出第一棒，自己到第二棒跟他組成雙箭頭。邱智呈在2019年選秀是獅隊第5指名，去年沒上一軍，僅在2020年出賽4場。

「玉米」柯育民則是2019年選秀獅隊第4指名，從17日起連蹲3天26局，僅讓樂天桃猿和中信兄弟合計拿3分，投手群只有2次保送；打擊也不馬虎，對德保拉、泰迪都有敲安，本季打擊率3成26。他在2020、21年都沒上過一軍。

2018年選秀獅隊第4指名李丞齡，去年僅出賽10場，總教練林岳平在4月23日透露他是被罵最多的菜鳥後，13場期間貢獻全隊僅次於陳傑憲的7分打點，得點圈打擊逼近3成。

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