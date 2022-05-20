泰國賽》無懼3局大戰！戴資穎打退中國何冰嬌 勇闖女單4強

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：10、14：21、21：18力退世界排名第9的中國何冰嬌，勇闖女單4強，明天有望過招「宿敵」泰國一姊依瑟儂。

戴資穎本季冠軍尚未到手，這回在8強遇到強敵何冰嬌，雙方繼去年西班牙世錦賽4強後再次交手。小戴在生涯對戰取得9勝2敗優勢，包括去年世錦賽近3次交手都贏球，但何冰嬌本季打下兩座超級300冠軍，絕非好惹的角色。

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戴資穎首局前段很快進入狀況，加上何冰嬌似乎無法掌握場地風向，連續回球出界，小戴把握機會擴大領先以11：2進入技術暫停；戴資穎下半局掌握優勢，並多次利用多變手法讓何冰嬌停在原地看球落地，成功先馳得點。

第二局換邊後，首局屢屢把球打出界的何冰嬌就捲土重來，以11：7進入技術暫停，而處在順風處的小戴又發生較多的底線出界，讓何冰嬌延長戰線。

戴資穎決勝局先回到逆風處，打起來順手，連拿4分給對手下馬威，並以11：3進入技術暫停，下半局換邊後何冰嬌連掃7分先追到14：16，小戴雖連拿3分，但何冰嬌又追近至18：19，還好小戴關鍵時刻沒手軟，並靠著挑戰成功，搶下4強門票。小戴4強將過招地主泰國一姊依瑟儂、丹麥黑馬克里絲多福森（Line Christophersen）之間的贏家。

在男單方面，「羽球王子」王子維今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以16：21、17：21不敵世界排名49、2018年青奧金牌中國李詩灃，吞下對戰2連敗，無緣挺進4強。

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

戴資穎三局大戰晉級。（Badminton Photo 提供）

戴資穎與教練賴建誠。（Badminton Photo 提供）

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