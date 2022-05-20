射箭世界盃》太棒！台灣女將郭紫穎、邱意晴闖反曲弓4強 週日拚金牌

郭紫穎。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕同為國家隊戰友，昨在團體賽共同奮戰的雷千瑩、郭紫穎，今在射箭世界盃南韓光州站於女子個人反曲弓8強賽狹路相逢，郭紫穎加射以6：5勝過學姊，與另一位小將邱意晴都晉級週日登場的4強賽，台灣確定保底一面銅牌。

3屆奧運國手雷千瑩在64強以6：2射落千里達及托巴哥選手，接著以6：2勝法國對手，於16強迎來「台灣內戰」對上好戰友彭家楙，雷母歷經加射以6：5氣走彭家楙。至於今日早上先在混雙賽事登場的郭紫穎，在個人賽以第四種子之姿出擊，連續擊敗西班牙、義大利及德國對手，闖入8強。

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雷千瑩連兩輪迎來「台灣內戰」，首局28：25獲勝，取得2：0領先，郭紫穎第二局26：25扳回一城，兩人第三局皆射27分，以3：3再度戰平。雷母第四局29：27再下一城，不過郭紫穎第五局28：27勝，兩人加射分勝負，郭紫穎以10分箭勝過學姊的9分箭，取得4強門票，週日過招頭號種子南韓崔美善。

上一站土耳其並未出戰的小將邱意晴，今日在個人賽一路過關斬將，64強以6：0完封法國對手，再以6：4力壓義大利選手，16強經由加射以6：5擊倒另一義大利好手，8強加射又贏，以6：5打敗德國選手，收下4強入場券，週日和LEE Gahyun爭金牌戰門票。

反曲弓個人賽4強將在週日展開，台灣在郭紫穎、邱意晴都闖入4強後，也確定保證可以收下一面銅牌，但兩人有機會挑戰更好的獎牌成色，甚至會師金牌戰。

邱意晴。（射箭協會提供）

邱意晴。（射箭協會提供）

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