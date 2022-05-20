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拳擊世錦賽》不是「重返榮耀」 林郁婷證明實力稱霸兩量級

2022/05/20 16:22

林郁婷（左）在世錦賽奪金，與教練曾自強（右）共享榮耀。（教練曾自強提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將林郁婷在2022年伊斯坦堡世界女子拳擊錦標賽57公斤級強勢摘金，生涯第2面世錦賽金牌到手，也締造稱霸兩個量級的紀錄。

林郁婷在2018年新德里世錦賽拿下54公斤級金牌，隔年「跳級」轉戰57公斤級也榮獲銅牌，今年成績更上層樓摘下金牌，成為台灣首位連3屆世錦賽都有奪牌的拳擊女將。

林郁婷在去年東京奧運首輪意外爆冷告負，心情大受打擊，除透過心理諮商和看書調整心態外，教練曾自強也會找她談心，告訴林郁婷這次世錦賽不是要「重返榮耀」，而是要完成別人辦不到的事，證明自己的實力。

曾自強知道愛徒因挫敗而沮喪，也會看到外界評論受影響，「我跟她說，大家都會想要奧運金牌，但不是每位奧運金牌都能有世錦賽獎牌，更何況是跨量級稱霸，這是一個沒人完成的挑戰跟突破。」他提到，這次也有國外媒體相當關注林郁婷表現，著重在她會如何在54公斤級稱霸之後，還能於57公斤級突破。

林郁婷相隔9個月重返國際賽，曾自強認為，她一開始還未在狀況內，表現雖有所起伏，但之後找到比賽節奏後漸入佳境，愛徒也以「享受比賽」的心態出擊，在擂台上發揮訓練時所砥礪的技術，在決賽以4：1力退東奧銅牌得主、義大利名將泰絲塔，成為最終贏家。

曾自強特別感謝黃筱雯及其團隊幫忙，他提到，由於林郁婷的黃金計畫遭降級，沒有專屬防護員，黃筱雯也共享資源，在訓練時一同幫忙，並在場邊加油，成為這次拚出佳績的最大助力。

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