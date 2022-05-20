NBA》聰明哥歸隊攻守全能 綠衫軍總帥：為比賽定調！

史馬特。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）無愧為聯盟新科「年度最佳防守球員」，不但傷癒歸隊適時補強塞爾提克防線，更繳出24分、12助攻、9籃板的「準大三元」，外加3抄截、1火鍋，攻守全方位的精彩演出，連綠衫軍總教練烏杜卡（Ime Udoka）都盛讚當家後衛：「和往常一樣，他為比賽定調。」

塞軍東冠首戰第3節慘遭熱火地主大逆轉後，原本扭傷休兵的史馬特G2緊急救援，扮演舉足輕重的關鍵角色，助隊最多領先34分，終挾25分之差強勢扳成勝負各1的平手局面。「年度最佳防守球員是有原因的。」賽後烏杜卡解釋，史馬特能夠轉換抵擋更高大對手，防守端發揮一貫影響力，綠衫軍足以對付「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）和艾德巴約（Bam Adebayo），也不必擔心熱火選擇某些對位。

請繼續往下閱讀...

史馬特此役12助攻冠絕兩軍，據美媒《ESPN》統計 ，綠衫軍靠其傳球15投12中；而且28歲的「聰明哥」在17分鐘內拿到17 分，助隊下半場保持20分領先，臨場正負值高達「+31」，效率相當驚人，並繼2012年朗度（Rajon Rondo）之後，締造隊史季後賽首見「20分、10助攻、3抄截」達標數據。

「不能和我的隊友在場上（首役）一起戰鬥，確實感覺掙扎又難過，但我獲得休息、恢復健康，觀察並看出一些事情，然後在這場比賽執行出來。」史馬特第2場獲勝後，直言熱火是非常優秀勁旅，得盡全力在場上對抗，「我只是走上球場，展現最積極態度。我一直告訴自己要回來，我不在乎是否感覺疼痛，今天最重要工作，就是不能讓熱火打得比我們更拚命。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法