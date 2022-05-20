中職》火球男陳柏豪要更上層樓 助總提「3壞球論」

陳柏豪。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟陳柏豪昨天催出生涯最速的153公里火球，後援1局三上三下，未來如果要在更有張力的局面登板，總教練林威助給了一個課題。

陳柏豪昨天在8局下登板，先讓陳重廷敲遊擊滾地球出局，再讓邱智呈、林祖傑敲出飛球出局，飆出153公里的火球，刷新個人在2018年152公里的紀錄，但有個地方讓助總比較在意，一開場就對陳重廷投出3壞球。

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助總表示，撇除一開始的3壞球，表現是還OK，但是你中繼登場就是3壞球，危機就來了。

陳柏豪也覺得很不應該，「一開始就投出3個壞球，我也不是很滿意，還有很多修正的地方，雞哥（牛棚教練林恩宇）也跟我說，要投得讓自己安心一點，不要球數落後才去補救。」

陳柏豪也設想，萬一是壘上有人的危機，比數又接近，開場就投3壞球壓力會更大，「我要檢討怎麼去搶每顆球的好球，不能放過任何一顆球。」

根據聯盟紀錄顯示，陳柏豪昨有3顆150公里以上的火球，對林祖傑第2顆被敲界外球的球速測到153公里。在去年他肌腱撕裂接受1劑PRP治療後，刷新個人紀錄。

陳柏豪認為，昨天用很多力量，「其實不要太用力，應該要把投球協調性做好，以控制為主。」

陳柏豪。（記者李惠洲攝）

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