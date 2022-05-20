中職》解決梅花2無用 泰迪:對Who不理想

中信兄弟先發投手泰迪（左）昨日表現不盡理想。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟洋投泰迪被兩個「Hu」打敗，連續2場在台南球場吞下敗投，他坦言，「其實我昨天感覺還不錯，但統一打線發揮得很好。」

中信總教練林威助指出，泰迪投得比上一場還要好，「但是我們昨天被對方投手壓制，這是比較重點的地方。」

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泰迪在10日台南球場先發被「梅花2」陳傑憲重擊，對決3次僅解決1次，被敲1支三壘安打外帶1次四壞，昨天他對決2打數沒被敲安，卻換成胡金龍狙擊，賞給他雙安，另外一個「Hu」胡智為更是先發8局無失分，讓他繳出優質先發照樣吞敗。

泰迪笑說，胡智為首次對上他們時，問隊友是誰先發，「大家都說Who（誰），不知道在講什麼，後來才知道是Hu。」對於胡金龍的打擊，「51號，另外一個Hu，對他確實不理想，他跟傑憲都是很難被三振的打者，擊球率很高。」

泰迪去年在獅隊首戰就猛催151公里，球速都能維持到150公里以上的高檔，今年轉戰中信還沒亮紅燈，他坦言，「我比較慢熱一點，身體還要適應強度，直球速度還會再增加。」

中信兄弟將在5/28-5/29 聯手台灣本土文化霸主「霹靂布袋戲」舉行「PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇」主題日，泰迪相當熱衷，扛宣傳海報的C位，還在個人IG頻頻分享，「我第一次看到這種東西，覺得滿酷的。」

主題日球衣「聖麟戰甲」搶先曝光。（取自兄弟官方臉書粉絲團）

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