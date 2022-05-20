泰國賽》第31次對決！戴資穎4強對手就是「宿敵」依瑟儂

依瑟儂將在4強與戴資穎進行生涯第31次對決。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：10、14：21、21：18力退世界排名第9的中國何冰嬌，勇闖女單4強，明天確定過招「宿敵」泰國一姊依瑟儂，爭取金牌戰的門票。

世界排名第8的依瑟儂在2013、2017年兩度於家鄉父老面前封后，今天遇上首輪扳倒南韓名將安洗瑩的丹麥選手克里絲多福森（Line Christophersen）。依瑟儂過去和世界排名22的克里絲多福森唯一交手是去年世錦賽16強，依瑟儂花34分鐘以直落2獲勝。

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被視為地主女單奪金希望的依瑟儂今天狀況奇佳，讓對手越打越洩氣，最終只花25分鐘，以21：8、21：8打敗克里絲多福森，收下對戰2連勝。至於戴資穎本季冠軍尚未到手，今天耗時57分鐘、歷經3局打敗何冰嬌，對戰改寫成10勝2敗，也是近期對戰4連勝。

戴資穎、依瑟儂明天於4強展開生涯第31次頂尖對決，小戴前30次對戰取得16勝14敗，包括去年東京奧運8強在內近4次交手皆勝，只是台灣、泰國一姊的球風神似，實力伯仲之間，這4次交手其實都大戰3局才分出勝負，因此明日對決精彩可期。

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