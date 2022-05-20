籃球》去年才在非洲打職籃 美知名饒舌歌手將加盟加拿大聯賽

〔體育中心／綜合報導〕去年才剛「斜槓」進入籃壇，遠赴非洲打球的美國知名饒舌歌手柯爾（J.Cole），如今將再度挑戰職業籃球，不過這次換成加拿大的CEBL。其官方推特也於今日發文，宣布柯爾將加盟位於多倫多的士嘉堡流星（Scarborough Shooting Stars，暫譯）。

柯爾高中與大學時期皆有校隊經驗，身為饒舌圈富有籃球背景之一的他身手不俗，休季期間時常能看到柯爾與眾多NBA球員一同較勁。2012年他也曾在NBA名人挑戰賽中獻技，更於2019年明星賽受邀擔任表演嘉賓，並在灌籃大賽上讓當時效力尼克的控衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.）飛越爆扣。

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Major throwback to J Cole putting on a show in the 2012 celebrity game pic.twitter.com/LoMqaQyx25 — All Hoops™️ （@HoopsOnIy） June 7, 2019

2019年灌籃大賽，D.史密斯起跳飛越J.Cole扣籃。（資料照，今日美國）

柯爾去年遠赴非洲籃球聯盟BAL，加盟盧安達的愛國者籃球俱樂部（Patriots Basketball Club，暫譯），不過並未獲得太多上場時間。合計上場45分鐘，總共僅留下5分、3助攻與5籃板，並於季後賽前因家庭因素離隊。

然而柯爾挑戰籃壇的舉動，卻讓同樣來自美國的現任BAL得分王斯托格林（Terrell Stoglin）不以為然。他接受《ESPN》採訪表示，即便柯爾的加盟能為聯盟提升關注度和帶來更多財富，但像柯爾這種早已腰纏萬貫、實力普通的人，卻霸佔了外頭許多仍在努力爭取機會的球員的位置。

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