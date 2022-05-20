晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

籃球》去年才在非洲打職籃 美知名饒舌歌手將加盟加拿大聯賽

2022/05/20 19:27

〔體育中心／綜合報導〕去年才剛「斜槓」進入籃壇，遠赴非洲打球的美國知名饒舌歌手柯爾（J.Cole），如今將再度挑戰職業籃球，不過這次換成加拿大的CEBL。其官方推特也於今日發文，宣布柯爾將加盟位於多倫多的士嘉堡流星（Scarborough Shooting Stars，暫譯）。

柯爾高中與大學時期皆有校隊經驗，身為饒舌圈富有籃球背景之一的他身手不俗，休季期間時常能看到柯爾與眾多NBA球員一同較勁。2012年他也曾在NBA名人挑戰賽中獻技，更於2019年明星賽受邀擔任表演嘉賓，並在灌籃大賽上讓當時效力尼克的控衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.）飛越爆扣。

2019年灌籃大賽，D.史密斯起跳飛越J.Cole扣籃。（資料照，今日美國）

柯爾去年遠赴非洲籃球聯盟BAL，加盟盧安達的愛國者籃球俱樂部（Patriots Basketball Club，暫譯），不過並未獲得太多上場時間。合計上場45分鐘，總共僅留下5分、3助攻與5籃板，並於季後賽前因家庭因素離隊。

然而柯爾挑戰籃壇的舉動，卻讓同樣來自美國的現任BAL得分王斯托格林（Terrell Stoglin）不以為然。他接受《ESPN》採訪表示，即便柯爾的加盟能為聯盟提升關注度和帶來更多財富，但像柯爾這種早已腰纏萬貫、實力普通的人，卻霸佔了外頭許多仍在努力爭取機會的球員的位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。