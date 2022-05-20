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奧運》正名「台灣」參與巴黎奧運 中選會駁回公投提案

2022/05/20 18:17

巴黎奧運。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中央選舉委員會今召開委員會議，審議由黃梓豪領銜提出「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，由於屆期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

　中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。

　二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」。

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至該會官網「全國性公民投票專區」查詢（https://web.cec.gov.tw/referendum）。　

　武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，東京奧運從2020年順延至2021年才登場，台灣代表團去年夏天締造我國史上最佳戰績的12面奧運獎牌，包括2金、4銀、6銅，2024年巴黎奧運有望乘勝追擊，也受到國人高度矚目。

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