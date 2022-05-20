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聽奧》差好大！許樂奪金中市獎勵15萬 不到楊勇緯的1/10

2022/05/20 19:14

聽奧、東奧差好大！許樂聽奧奪金中市獎勵15萬，不到楊勇緯200萬的1/10。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市聽障田徑女將許樂，日前挑戰第24屆夏季達福林匹克運動會，參加女子100公尺跨欄，打破大會紀錄，更替台灣跑出本屆聽奧首金，消息傳回，台中市長盧秀燕讚是台中、台灣之光，但今日市議會教育文化委員會關切許樂的獎金，赫然發現市府僅預計發給15萬元獎金。

去年楊勇緯在東奧柔道項目奪銀，台中加碼發200萬獎金，不少議員因而替許樂抱屈，認為同是國際重要賽事，聽奧、東奧獎勵差距太大，聯合提案要求市府加碼鼓勵聽障選手；台中市運動局長李昱叡指出，相關辦法是參考體育署標準而訂，但台中市也另有研議加碼獎勵，會從優獎勵績優選手。

目前就讀台中市新民高中的許樂，是目前世界聽障女子及亞洲 U18女子100欄紀錄保持者，日前出賽聽奧，分別在100公尺跨欄及女子100公尺勇奪1金1銅，其中她在女子100公尺跨欄跑出13秒91的成績，打破原大會紀錄14秒20，成為100公尺跨欄的大會紀錄保持者，盧秀燕讚她是台中之光、台灣之光。

今日議會教育文化委員會審查市府提案，議員關切許樂是否有獎勵金，李昱叡指出，會發15萬元獎勵金，引起眾人嘩然，議員李中發難為何不能比照奧運獎勵，議員江肇國也不解提出，去年楊勇緯在東奧柔道奪銀，台中市政府就立刻修法頒給200萬加碼獎金，許樂參加身心障礙選手最高運動賽事聽奧，獎金也應加碼，「不能只有奧運才做秀」。

李昱叡解釋，體育署目前發放績優運動選手獎金發放標準，奧運屬一級賽事，依「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奧運奪金的獎助學金2000萬元，銀牌700萬元，至於聽奧金牌頒120萬，台中也根據中央標準訂相關獎勵金，聽奧金牌頒15萬元獎勵金，已是六都最高，北高均僅12萬居次。

不過，包括李中、江肇國及教委會召集人陳廷秀均認為聽障運動選手練習也極艱辛，獎勵不應「大小眼」促市府加碼補助，在場議員最後決議聯合提案並通過，要求市府必須加碼獎勵許樂的成績。

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