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T1》狂！布銳克曼21助攻刷新聯盟紀錄 海神7人得分上雙痛宰英熊

2022/05/20 19:00

布銳克曼。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／台報導〕高雄全家海神今在T1聯盟例行賽最終戰，只有8人出賽，仍有7人得分達雙位數，其中主控布銳克曼拿17分、21助攻，助攻刷新聯盟新高，終場124：107收拾台啤英熊，以23勝7負的戰績收官。

海神一哥胡瓏貿、隊長余純安都未隨隊，今天只登錄9人，最終靠8人打滿全場，布銳克曼助攻給籃下的庫薩斯，也成為屢試不爽的妙招，一路壓著對手打，全場最多領先22分，終場以17分大勝。

布銳克曼21次助攻也刷新自己所締造的聯盟紀錄，而這也是他生涯新高，他表示，能夠有那麼多助攻，最主要是閱讀防守，才能傳給有空檔的隊友，但更重要的是，隊友能將球投進。

布銳克曼的最好搭檔庫薩斯就狂轟36分，另外帶14籃板，亞歷山大18分、11籃板，林任鴻拿13分，吳怡斌也有12分，連本季幾乎沒有太多上場機會的呂威霆也打了19分鐘，拿到12分，于煥亞進帳11分。

英熊以大福36分、14籃板表現最佳，士東拿22分，林泰樂有21分，黃鎮拿11分，至於蔣淯安出賽13分鐘，本季首度得分掛蛋。

布銳克曼。（記者塗建榮攝）

庫薩斯。（記者塗建榮攝）

大福。（記者塗建榮攝）

亞歷山大。（記者塗建榮攝）

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