日職》佐佐木朗希二度力壓軟銀王牌！ 6局飆9K收本季第5勝

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希，今天繼本月6日後再次對陣軟銀王牌千賀滉大，此役他也以精采表現二度力壓千賀滉大，收穫本季第5勝。

佐佐木朗希與千賀滉大兩人上次對決，佐佐木朗希就以6局11K失1分的表現，比下只投5局失3分的千賀滉大。

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上場對日本火腿完投8局飆14K僅失1分吞敗的千賀滉大，今天面對全聯盟打擊率次低的羅德打線，竟只投4局就被KO退場，總計他今天用76球被打6支安打，失掉4分全是自責分，防禦率從賽前的1.24上漲到1.74，最終也吞下敗投，本季的兩場敗仗都是在對陣朗希時吞下。

佐佐木朗希今天狀況依舊精采，首局飆出2次三振3上3下，第二局雖然面臨得點圈有人，但靠著捕手的阻殺加上自己回穩飆K化解危機度過，接下來他連飆5K，直到第4局2出局才被連敲兩安外加自己的觸身球擠成滿壘，不過最終還是讓柳町達敲出滾地球力保不失，5局他則投出3上3下。

6局佐佐木朗希被首名打者牧原大成敲出三壘安打，再被下棒的柳田悠岐敲出一壘滾地球出局，帶有1分打點，這也是朗希今天唯一失分。總計佐佐木朗希主投6局用97球，被打4支安打失掉1分自責分，送出9次三振，2次四壞保送與1次觸身球保送，收下本季第5勝。

佐佐木朗希收下本季第5勝。（產經體育）

羅德打線此役從千賀手中拿下4分，8局更是打下一個3分大局，9局再進帳1分，後續羅德接替的投手也都沒再失分，終場就以8：1大勝軟銀。

千賀滉大本季兩敗都是在與佐佐木朗希對決時吞下。（產經體育）

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