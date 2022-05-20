晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》佐佐木朗希二度力壓軟銀王牌！ 6局飆9K收本季第5勝

2022/05/20 21:09

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希，今天繼本月6日後再次對陣軟銀王牌千賀滉大，此役他也以精采表現二度力壓千賀滉大，收穫本季第5勝。

佐佐木朗希與千賀滉大兩人上次對決，佐佐木朗希就以6局11K失1分的表現，比下只投5局失3分的千賀滉大。

上場對日本火腿完投8局飆14K僅失1分吞敗的千賀滉大，今天面對全聯盟打擊率次低的羅德打線，竟只投4局就被KO退場，總計他今天用76球被打6支安打，失掉4分全是自責分，防禦率從賽前的1.24上漲到1.74，最終也吞下敗投，本季的兩場敗仗都是在對陣朗希時吞下。

佐佐木朗希今天狀況依舊精采，首局飆出2次三振3上3下，第二局雖然面臨得點圈有人，但靠著捕手的阻殺加上自己回穩飆K化解危機度過，接下來他連飆5K，直到第4局2出局才被連敲兩安外加自己的觸身球擠成滿壘，不過最終還是讓柳町達敲出滾地球力保不失，5局他則投出3上3下。

6局佐佐木朗希被首名打者牧原大成敲出三壘安打，再被下棒的柳田悠岐敲出一壘滾地球出局，帶有1分打點，這也是朗希今天唯一失分。總計佐佐木朗希主投6局用97球，被打4支安打失掉1分自責分，送出9次三振，2次四壞保送與1次觸身球保送，收下本季第5勝。

佐佐木朗希收下本季第5勝。（產經體育）

羅德打線此役從千賀手中拿下4分，8局更是打下一個3分大局，9局再進帳1分，後續羅德接替的投手也都沒再失分，終場就以8：1大勝軟銀。

千賀滉大本季兩敗都是在與佐佐木朗希對決時吞下。（產經體育）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。